Кримінал

Депутатці зі ’’Слуги Народу’’ оголосили підозру: допомагала незаконно перетинати кордон 

11 Липня 2023 21:54
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слуга народа, виїзд за кордон

11 липня НАБУ та САП повідомили про підозру депутатці Верховної Ради з фракції “Слуга народу” Людмилі Марченко та її помічниці. Жінок звинувачують у тому, що за хабар вони допомагали чоловіку незаконно виїхати за кордон.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро в Telegram, Українська Правда.

Нардепка і помічниця підозрюються у зловживання впливом.

За даними слідства, Марченко разом зі своєю помічницею пообіцяли за хабар забезпечити ухвалення посадовцями обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до системи “Шлях”.

Надалі чиновники ОВА надали відповідний дозвіл особі як водію на перетин державного кордону.

Свої “послуги” нардепка та її помічниця оцінили у 5 300 доларів.

Детективи НАБУ викрили жінок після отримання другого “траншу” у 2 800 доларів.

Правоохоронці не називають прізвище народної обраниці, але “Українській правді” воно відомо.


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