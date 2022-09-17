Депутатам пропонують скоротити витрати на закордонні відрядження з 10,3 до 6 млн грн на рік

Верховній Раді пропонують у 2023 році скоротити видатки на відрядження делегацій парламенту за кордон на майже 50% та відмовитися від спецавіарейсів.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на проект бюджету України на 2023 рік.

Згідно з документом, якщо у поточному році на відрядження офіційних делегацій Верховної Ради України за кордон планувалося витратити 10,5 мільйона гривень, то вже наступного року на ці цілі заплановано 6 мільйонів гривень.

Водночас наступного року не передбачається фінансування за рахунок державного кошторису спецавіарейсів представників парламенту за кордон. Для порівняння у поточному році на ці цілі заплановано близько 5 мільйонів гривень.

Відповідно, заплановано і скорочення кількості осіб, які зможуть поїхати у відрядження за державні кошти. Якщо у поточному році це 225 осіб, то на 2023 рік – 87.

Разом з тим, витрати на стипендії та премії Верховної Ради у 2023 році планується збільшити, відповідно з 5,3 до 9 мільйонів гривень та з 12,5 до 22,4 мільйона гривень.