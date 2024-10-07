Кримінал

Депутат-втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні комітету ВР з правоохоронної діяльності
7 Жовтня 2024 16:29
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зрада, рада
Народний депутат Артем Дмитрук / Фото: УНІАН

Народний депутат України Артем Дмитрук, якого оголосили у міжнародний розшук, долучився онлайн до засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомляє громадська ініціатива “Голка” із посиланням на власні джерела у ВР.

“На засіданні були правоохоронці. Ми надіслали запит, аби дізнатися, у яких голосуваннях Дмитрук брав участь і чи хоч хтось з’ясовував у нього, як йому вдалося перед підозрою втекти за кордон”, – повідомляє  громадська ініціатива.

25 серпня в Офісі генпрокурора повідомили про оголошення підозри чинному депутату України Артему Дмитруку. За даними слідства, фігурант під час перебування в Одесі напав на правоохоронця й намагався викрасти в нього зброю. Також підозрюваний скоїв напад на військовослужбовця в Києві.

26 серпня Державне бюро розслідуваньофіційно підтвердило факт того, що народний депутат України Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон України.

Того ж 29 серпня Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора поінформували, що Дмитрука оголосили у міжнародний розшук.


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