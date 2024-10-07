Депутат-втікач Дмитрук дистанційно голосував на засіданні комітету ВР з правоохоронної діяльності

Народний депутат України Артем Дмитрук, якого оголосили у міжнародний розшук, долучився онлайн до засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомляє громадська ініціатива “Голка” із посиланням на власні джерела у ВР.

“На засіданні були правоохоронці. Ми надіслали запит, аби дізнатися, у яких голосуваннях Дмитрук брав участь і чи хоч хтось з’ясовував у нього, як йому вдалося перед підозрою втекти за кордон”, – повідомляє громадська ініціатива.

25 серпня в Офісі генпрокурора повідомили про оголошення підозри чинному депутату України Артему Дмитруку. За даними слідства, фігурант під час перебування в Одесі напав на правоохоронця й намагався викрасти в нього зброю. Також підозрюваний скоїв напад на військовослужбовця в Києві.

26 серпня Державне бюро розслідуваньофіційно підтвердило факт того, що народний депутат України Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон України.

Того ж 29 серпня Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора поінформували, що Дмитрука оголосили у міжнародний розшук.