Депутат створив “благодійний фонд” і викрав 9 млн. грн для ЗСУ

​​Під прикриттям благодійного фонду ділки привласнили зібрані для ЗСУ майже 9 млн гривень: затримано членів злочинної організації.

Як повідомили в Національній поліції, діяли вони за такою схемою: організатор – 37-річний депутат однієї з міських рад на Сумщині – створив два кол-центри в Києві та Дніпрі та найняв співробітників – менеджерів і операторів, які працювали в офісах.

Вони телефонували бізнесменам, просили допомогти у придбанні конкретних товарів для військових і надавали реквізити благодійної організації. А вже отримані кошти пересилали на рахунки підконтрольних ФОП і розподіляли між собою. Так вони ошукали 6 000 осіб.

“Представники Нацполіції провели 30 обшуків, в тому числі в приміщеннях кол-центрів і у фігурантів вдома. Організатора схеми та сім його спільників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – повідомили правоохоронці.