День Незалежності 2023. Україна продовжує героїчну боротьбу за свободу

Рівно 32 роки тому, 24 серпня, Україна проголосила незалежність. Цьому історичному дню передував довгий шлях боротьби. Але сьогодні українці знов вимушені відстоювати право вільно жити на своїй землі. Вже вдруге головне свято країни проходить в умовах повномасштабної війни з РФ.

32-й рік поспіль 24 серпня є датою найважливішого свята в Україні. Саме цього дня в 1991-му Верховна рада ухвалила Акт проголошення незалежності, що ознаменувало створення самостійної української держави.

Проте фактично ця подія стала відновленням державності, адже українці боролися за неї багато віків, а вперше на сучасних територіях країни незалежність була проголошена ще на початку ХХ століття. Тому, крім 24 серпня, є ще кілька важливих дат в історії національного становлення:

22 січня 1918 – проголошення незалежності Української народної республіки (УНР) на тлі війни з більшовиками.

жовтень-листопад 1918 – оголошено створення Західноукраїнською народної республіки (ЗУНР).

22 січня 1919 – затверджено Акт Злуки УНР та ЗУНР.

30 червня 1941 – у Львові ОУН проголосила Акт відновлення української держави.

16 липня 1990 – прийнято Декларацію про державний суверенітет, в якій саме 16 липня встановлювалося Днем проголошення незалежності України.

Сьогодні минає півтора року з початку повномасштабного вторгнення РФ, проте війна триває вже десятий рік.

Трагічні події в сучасній історії почалися з окупації Кримського півострову весною 2014. Росія ввела свої війська та анексувала Крим, скориставшись нестабільною ситуацією в країні під час Революції Гідності.

Майже одночасно з окупацією Криму у східних регіонах України відбулися сепаратистські мітинги. За підтримки російських військ місцеві “ополченці” захопили населені пункти Донецької та Луганської областей. Там провели “референдуми” та оголосили про створення так званих “ДНР” і “ЛНР”.

В квітні 2014 Україна почала Антитерористичну операцію, під час якої було звільнено частину територій. Згодом розпочалися переговори про припинення вогню та мирне врегулювання ситуації на Донбасі, але конфлікт не припинявся. 24 лютого 2022 Росія наважилася на повномасштабне вторгнення з метою захопити всю Україну.

За 18 місяців великої війни окупантам не вдалося досягти своїх цілей. Українські захисники змусили ворога відступити від Києва, не дали захопити Одесу та Миколаїв, відвоювали Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Херсон, проте героїчна боротьба все ще продовжується.