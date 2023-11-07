Демократи заблокували законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України

Демократи в Сенаті США 7 листопада заблокували зусилля республіканців отримати швидке схвалення законопроекту про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю, який минулого тижня пройшов Палату представників. Нагадаємо, що республіканці передбачили в ньому 14,3 мільярда доларів для боротьби із ХАМАС. Він не передбачає жодної допомоги для війни України проти Росії, на відміну від законопроекта адміністрації президента Джо Байдена на 106 млрд доларів.

Демократи, які контролюють Сенат (верхню палату Конгресу США) заперечили ідеї республіканців, наголосивши на важливості надання допомоги Україні та Ізраїлю на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування безпеки кордонів та грошей на протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, що було передбачено в запиті Байдена, передає Reuters.

Вони також звинуватили республіканців у Палаті представників в тому, що вони «грають у політику на кризі в Ізраїлі», затримуючи допомогу єврейській державі, прив’язуючи підтримку до скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів – улюбленої мішені республіканців.

«Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі затримку, як і наші союзники в Ізраїлі», – заявила сенатор Патті Мюррей, яка очолює Комітет з питань асигнувань Сенату.

Для того, щоб стати законом, законопроект після Палати представників має пройти контрольований демократами Сенат, а також бути підписаним президентом- Байденом. Білий дім раніше заявив, що Байден накладе вето на цей законопроект Палати представників. Лідери Сенату пишуть свій власний законопроект про додаткове фінансування і сподіваються представити його вже цього тижня.