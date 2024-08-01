Політика

Демократи розпочинають голосування за висування Гарріс кандидаткою у президенти США
1 Серпня 2024 16:16
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вибори, сша
Віце-президент США Камала Гарріс / Фото: The Washington Post

Члени американської Демократичної партії розпочали онлайн голосування за офіційне висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою на посаду президента.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

Гарріс – єдина кандидатка, яку було допущено до участі в онлайн-голосуванні для майже 4000 делегатів Демократичної партії.

Електронне голосування стартувало у четвер о 9:00 ранку і завершиться в понеділок, 5 серпня, о 18:00. Гарріс потрібно отримати 1 976 голосів, аби її висунули кандидаткою в президенти, але очікується, що кількість тих, хто проголосує за неї, буде значно вищою.


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