Демократи розпочинають голосування за висування Гарріс кандидаткою у президенти США

Члени американської Демократичної партії розпочали онлайн голосування за офіційне висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою на посаду президента.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

Гарріс – єдина кандидатка, яку було допущено до участі в онлайн-голосуванні для майже 4000 делегатів Демократичної партії.

Електронне голосування стартувало у четвер о 9:00 ранку і завершиться в понеділок, 5 серпня, о 18:00. Гарріс потрібно отримати 1 976 голосів, аби її висунули кандидаткою в президенти, але очікується, що кількість тих, хто проголосує за неї, буде значно вищою.