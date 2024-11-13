Демобілізацію обмежено придатних до 25 не підтримали 

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав законопроєкт №12147, який передбачав можливість звільнення обмежено придатних військовослужбовців віком до 25 років.

Про це 13 листопада повідомила народна депутатка та членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

“Комітет не схвалив законопроєкт, що мав би усунути юридичну колізію, створену у травні. Ситуація залишається незмінною, і, на жаль, вирішувати цю проблему ніхто не збирається”, – зазначила Бобровська.

На сайті парламенту висновок комітету та обґрунтування рішення наразі відсутні.

Законопроєкт №12147 пропонував дозволити звільнення в запас військовослужбовців віком до 25 років, які є обмежено придатними до служби та мобілізовані через прогалину в законодавстві. Раніше народна депутатка Ірина Геращенко пояснювала, що існувала правова невизначеність щодо таких чоловіків: вони значилися як військовозобов’язані, але процедура переведення їх на облік призовників була відсутня.

Статус “обмежено придатний” означає, що особа не придатна до строкової служби у мирний час через стан здоров’я, але може бути мобілізована під час війни, уточнював юрист Андрій Новак у “УП. Життя”.