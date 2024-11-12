Декриміналізація порно: за 2020-2022 українські моделі OnlyFans заробили понад 120$ млн

Понад 5000 українських моделей сервісу OnlyFans за 2020-2022 рік заробили приблизно 123 млн доларів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Вчора ми внесли законопроект про декриміналізацію порно. Як не дивно, але це і про податки теж. Ви вже напевно читали, що податкова має дані, наприклад по OnlyFans, щодо надходжень українців за 2020-2022 роки. І в теорії може спокійно нараховувати податки”, – пише Железняк.

За його словами мова про більше ніж 5000 осіб, які сукупно за ці роки отримали:

2020 рік: приблизно 8 млн $ доходів

2021 рік: вже більше 35 млн $ доходів

2022 рік: майже 80 млн $ доходів

OnlyFans платить податки в Україні, пле “актори-українці” навіть якщо хотіли б заплатити податки, то це неможливо.

“Сподіваюсь це достатній аргумент для тих, хто ще чомусь вважаю що “не на часі” прибирати цю середньовічну норму”, – підсумував нардеп.