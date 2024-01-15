Суспільство

Дефіциту в енергосистемі не прогнозується – Укренерго

15 Січня 2024 11:46
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Укренерго

Станом на ранок 15 січня через негоду залишаються знеструмленими більше доби 44 населені пункти в 2 областях: в Кіровоградській — 30, в Миколаївській — 14. Через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 373 населені пункти.

Про це зранку 15 січня повідомили в “Укренерго”.

Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Зазначається, що в областях, знеструмлених через негоду, ремонтні бригади обленерго працюють цілодобово. Відновлення затримується через товстий шар льоду на проводах, велику кількість повалених опор. Окрема велика проблема — крадіжка проводу на пошкоджених лініях.

Станом на ранок 15 січня через негоду залишаються знеструмленими більше доби 44 населені пункти в 2 областях: в Кіровоградській — 30, в Миколаївській — 14. Через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 373 населені пункти.

Також повідомляється, що пропускна здатність високовольтних мереж “Укренерго” достатня для покриття наявного попиту. Дефіцит на сьогодні не прогнозується. Споживання залишається на високому рівні.

“Вчора, 14 січня, добовий максимум споживання був зафіксований близько 18:00. Попри однакові температурні показники, він був на 8,3% вищий за добовий максимум попередньої неділі, 7 січня. Причина — споживання зберігалось на високому рівні після низьких температур 12-13 січня”, — йдеться у повідомленні.


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