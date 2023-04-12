Суспільство

Дефіцит контрактників у російській армії заповнять учорашніми школярами

12 Квітня 2023 10:24
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росія

Напередодні Держдума РФ одразу у трьох читаннях прийняла поправку, яка вперше дозволяє вступати на військову службу за контрактом 18-річним одразу після закінчення середньої школи.

Зараз за законом до цього потрібно закінчити технікум (звідти виходять мінімум на рік-два старше і з професією) або ВНЗ, або прослужити за призовом хоча б перші три місяці (тобто трохи освоїтися і зрозуміти, що таке армія).

Скасувати цей ценз колишній замміністра оборони, а нині голова комітету з оборони Держдуми Андрій Картаполов пропонував ще минулого літа.

Нагадаємо, влада Росії хоче залучити до служби за контрактом до 400 тисяч осіб.

“Завдання поставлене, і тепер із закону прибирають перепони для укладання контрактів про військову службу”, – прокоментував правозахисній організації “Громадянин. Армія. Право” Сергій Кривенко.

Після того як поправку схвалить Рада Федерації і підпише президент, вчорашніх школярів, як і будь-яких солдатів, матросів, сержантів і старшин, які уклали контракт, можна буде відправляти на фронт вже через 4 місяці після початку служби. Розірвати контракт до кінця війни з Україною, згідно з указом Путіна, їм уже не вдасться.


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