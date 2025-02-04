Defense Express: Заборону бити західною зброєю по всій території Росії знято, але є нюанс

Попри скасування заборони на удари західним озброєнням вглиб території Росії, Україна має лише власні засоби, здатні вражати цілі на відстані 2500 км.

Про це розповів головний редактор Defense Express, військовий експерт Олег Катков, пише Еспресо.

“Сьогодні зʼявилась інформація від Генштабу ЗСУ про те, що вчора Сили оборони завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів армії РФ у районі населеного пункту Новоіванівка. І якщо ми говоримо про зняття заборони на удари по території ворога, то йдеться про нелюдяні умови – партнери нам забороняли бити по території РФ. Мені ніколи не доводилось чути, щоб наші партнери забороняли РФ бити по території України”, – вважає Катков.

Експерт підкреслив, що обмеження, з якими українські військові змушені були вести бойові дії, є нелюдськими. За його словами, їх слід було скасувати одразу, адже вони взагалі не мали права на існування. Військовим доводилося протистояти переважаючим силам ворога в умовах додаткових обмежень, що, на думку експерта, було несправедливим. Катков зауважив, що Україна має лише засоби власного виробництва, здані вражати цілі на території ворога на відстані 2500 км.

“Ситуація з обмеженнями щодо застосування західного озброєння для ударів по території РФ дійсно змінилась у позитивному сенсі. Раніше нам взагалі забороняли завдавати таких ударів. Зараз ми діємо без обмежень не тільки в Курській області, а мова йде про всю територію РФ. Втім, питання залишається в далекобійності цих ударів. У Росії є засоби, щоб бити вглиб усієї території України. У нас же є тільки власні засоби, які мають дальність ураження до 2500 км і важливо зазначити, що говоримо ми про дрони, а не ракети. Тобто, в нас немає засобів західного виробництва здатних вражати на таких відстанях”, – пояснив експерт.