        Суспільство

        DeepState: російські війська просунулися в Покровську та на півдні Запорізького напрямку

        Сергій Бордовський
        31 Жовтня 2025 10:04
        читать на русском →
        Мапа DeepState
        Мапа DeepState

        Аналітична платформа DeepState оновила мапу бойових дій станом на 31 жовтня. За її даними, російські війська просунулися в межах Покровська на Донеччині, а також у кількох населених пунктах на півдні Запорізького напрямку.

        Зокрема, зафіксовано просування ворога в районах Успенівки, Новомиколаївки та поблизу Новогригорівки. Також уточнено лінію зіткнення поблизу Червоного Лиману.

        На інтерактивній карті DeepState зміни позначені у відповідних секторах, що відображає незначне, але помітне просування окупаційних сил на окремих ділянках фронту.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини