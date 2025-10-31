DeepState: російські війська просунулися в Покровську та на півдні Запорізького напрямку

Аналітична платформа DeepState оновила мапу бойових дій станом на 31 жовтня. За її даними, російські війська просунулися в межах Покровська на Донеччині, а також у кількох населених пунктах на півдні Запорізького напрямку.

Зокрема, зафіксовано просування ворога в районах Успенівки, Новомиколаївки та поблизу Новогригорівки. Також уточнено лінію зіткнення поблизу Червоного Лиману.

На інтерактивній карті DeepState зміни позначені у відповідних секторах, що відображає незначне, але помітне просування окупаційних сил на окремих ділянках фронту.

