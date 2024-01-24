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Де вигідніше купити вживану техніку від Apple: MacBook, iMac та iPhone?

24 Січня 2024 13:05
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Пристрої від Apple цінуються багатьма користувачами за довговічність, функціональність iOS і надійність. Тому щороку в дні релізів нових моделей біля магазинів шикуються черги з-поміж охочих купити новинку. Але що робити, якщо сімейний бюджет не дає змоги купити новий iPhone, Apple Watch, iMac або MacBook?

У такому разі на допомогу приходять вживані пристрої. Найчастіше під час купівлі нової моделі старий гаджет виставляється на продаж за вигідною ціною. Тому можна в будь-який момент купити модель на 1-3 покоління старше без дефектів і поломок.

Надійніше і вигідніше це зробити в Allmart. Це майданчик для продажу вживаної техніки та гаджетів. Тут ви не зустрінете оголошення інших категорій. Що дозволяє зосередити свій вибір саме на гаджетах потрібного бренду. Наприклад, зараз на Allmart доступно понад 1000 оголошень з товарами від Apple.

Ось найпопулярніші з них:

  • iPhone 13
  • MacBook Air 13″
  • Apple Watch 3 серії
  • iMac 2014

Крім цього, на цій всеукраїнській дошці оголошень зустрічається Apple TV та інші, менш популярні гаджети американської компанії.

Щоб ознайомитися з усіма оголошеннями про продаж б/в Apple, потрібно на сайті Allmart вибрати категорію товару, а потім бренд. Також можна написати в пошуковому рядку сайту слово “Apple” і ознайомитися з усіма доступними пропозиціями від приватних продавців і малого бізнесу.

Особливостями Allmart є допоміжні функції та можливості. Наприклад, можна в один клік поторгуватися з продавцем і запропонувати свою ціну без знайомства в чаті. Можна безпечно оплатити товар карткою або вибрати доставку по Україні післяплатою. Як правило, продавці пропонують різні види доставки транспортними компаніями.

Усі оголошення на Allmart містять повну інформацію про вживану техніку: її модель, поточний стан за 5-бальною шкалою, фото, характеристики.

А ви вже вирішили, яку техніку Apple ви б хотіли купити?


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