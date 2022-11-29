Де дізнатися про відключення електроенергії у Харкові?

АТ «Харківобленерго» інформує, за якими телефонами та посиланнями можна дізнатися про відключення послуги за вашою адресою.

У компанії зазначили, що щодня та цілодобово працює кол-центр: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413. Також у «AppStore» та «Google Play» можна завантажити мобільний додаток «Харенерго».

Крім того, щотижня на сайті АТ «Харківобленерго» публікується графік погодинних відключень, але через щотижневі ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України російським агресором погодинних графіків відключень буває недостатньо.

«У цьому випадку запроваджуються спеціальні аварійні графіки обмежень, щоб уникнути масштабних аварій та збалансувати енергомережу країни. Вони запроваджуються за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго» та застосовуються в екстреному режимі. Заздалегідь оператор розподілу, тобто «Обленерго», не знає, чи будуть введені аварійні відключення, і скільки часу вони триватимуть», – повідомили у компанії.

З питань відключень потрібно звертатися лише за телефонами, вказаними вище, а Харківська міська рада таку інформацію надати не може, попередили в прес-службі мерії.