ДБР затримало військового, який привласнив прилади нічного бачення на майже 4 млн гривень

На Дніпропетровщині працівники ДБР затримали заступника командира військової частини, який привласнив 24 прилади нічного бачення вартістю майже 4 млн гривень. Зловмисник приховав обладнання у купі сміття на складі, а в документах зазначив, що воно втрачене в бойових умовах.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, заступник командира, який відповідав за логістику в частині, вирішив привласнити коштовне обладнання. У підготовленій ним документації зазначалось, що 24 прилади нічного бачення втрачено в бойових умовах. Вартість обладнання сягає майже 4 млн гривень.

“Насправді, своїм підлеглим він наказав сховати майно у купі сміття на одному зі складів. Під час обшуків за місцями дислокації військової частини, зокрема в її складських приміщеннях, та проживання фігуранта вилучені речові докази”, – розповіли в ДБР.

Затриманому повідомлено про підозру за привласнення військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 7,7 млн гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

В межах досудового розслідування перевіряється причетність до злочину інших військових, у тому числі командування частини.