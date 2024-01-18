Кримінал

ДБР затримало бізнесмена Мазепу, – ЗМІ

18 Січня 2024 20:39
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дбр

Засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа затриманий сьогодні о 15.00 під час проходження україно-польського кордону. ДБР проводить обшук в офісі компанії

Бізнесмен та засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа не зміг виїхати за кордон — він був затриманий на КПП Медика-Шегині сьогодні о 15.00, повідомили NV Бізнес три джерела — власники трьох великих компаній. Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в офісі компанії, повідомили джерела видання. Справа пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га. Інфраструктура включає яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.


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