Суспільство

ДБР встановило факт привласнення понад 5 мільйонів гривень під час закупівлі дизельних генераторів для ЗСУ  

23 Травня 2024 09:37
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дбр
Ілюстративне фото / Getty Images

Правоохоронці повідомили про підозру командиру однієї з військових частин, його заступнику та двом підприємцям, які були задіяні у реалізації злочинної схеми.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними відомства, підприємці, які спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022 році “домовились” із заступником командира військової частини. Він мав забезпечити перемогу підконтрольного ділкам товариства на закупівлю тисячі дизельних генераторів для потреб армії. Сума контракту становила майже 43 мільйони гривень.

“Після укладення договору підприємці майже два місяці нічого не робили. Натомість скориставшись недбалістю командира військової частини, уклали додаткову угоду. За оновленими умовами, при збереженій загальної суми договору, було зменшено на 133 одиниці кількість вже замовлених у Китаї генераторів. Ці 133 генератори згодом ділки привласнили, а держбюджет через це втратив понад 5 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

ДБР повідомило про підозру командиру військової частини за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби), його заступнику за ч. 4 ст. 426 КК України (бездіяльність військової влади).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років позбавлення волі.

Також повідомлено про підозру директору одного із підприємства за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Заступнику директора іншого підприємства ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років.

У ДБР додали, що досудове розслідування триває, здійснюється документування інших фактів протиправної діяльності вказаних осіб. Також готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.


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