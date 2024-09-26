Кримінал

ДБР відкрило провадження по факту побиття інструктором курсанта
26 Вересня 2024 14:07
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військові, дбр, Кіровоградська область
Ілюстративне фото з відритих джерел

За фактом побиття інструктором військовослужбовця на полігоні у Кіровоградській області відкрите провадження.

Про це повідомляє ДБР.

“Працівники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця на навчальному полігоні на Кіровоградщині”.

Повідомляється, що подія сталася 17 вересня.

Під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт, у результаті якого посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата.

“З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні”, – йдеться в повідомленні ДБР.

Провадження розслідують за ч. 5 ст. 426-1  (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.


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