ДБР відкрила провадження через загибель чоловіка на українсько-молдовському кордон

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель чоловіка, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон в Одеській області.

Про це повідомили у ДБР.

Подія сталася 1 вересня близько 18:00. Прикордонний наряд помітив двох чоловіків, які перелазили захисні споруди й рухалися в бік Молдови. На вимогу зупинитися порушники не відреагували, тож прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів.

Після цього тіло одного з чоловіків із вогнепальним пораненням знайшли на місці. Загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт та особисті речі. Іншого чоловіка затримали.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 ККУ — перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція передбачає від 7 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчі ДБР вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли, а також допитали прикордонників та свідків події. Слідчі дії тривають.