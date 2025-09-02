        Кримінал

        На Одещині під час незаконного перетину кордону загинув українець, — ДПСУ

        Галина Шподарева
        2 Вересня 2025 21:03
        Державний кордон на Одещині / Фото: Південне регіональне управління ДПСУ
        Державний кордон на Одещині / Фото: Південне регіональне управління ДПСУ

        Сьогодні, 2 вересня, в Одеській області під час незаконного перетину державного кордону загинув громадянин України. Чоловіка виявили з кульовим пораненням біля інженерних загороджень, тривають слідчі дії.

        Про це повідомили в Південному регіональному управлінні ДПСУ.

        За офіційними даними, під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли, адже чоловіки, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися.

        Одного чоловіка затримали під час подолання ним інженерного загородження, іншого виявили без ознак життя з кульовим пораненням.

        Наразі тривають слідчі дії, поліція вивчає дії прикордонників. На місці працювали Нацполіція та ДБР.

        “Державною прикордонною службою України в свою чергу призначено службове розслідування по даному випадку і надається все необхідне сприяння слідчим для встановлення всіх деталей”, — зазначили в ДПСУ.


