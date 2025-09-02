На Одещині під час незаконного перетину кордону загинув українець, — ДПСУ

Сьогодні, 2 вересня, в Одеській області під час незаконного перетину державного кордону загинув громадянин України. Чоловіка виявили з кульовим пораненням біля інженерних загороджень, тривають слідчі дії.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні ДПСУ.

За офіційними даними, під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли, адже чоловіки, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися.

Одного чоловіка затримали під час подолання ним інженерного загородження, іншого виявили без ознак життя з кульовим пораненням.

Наразі тривають слідчі дії, поліція вивчає дії прикордонників. На місці працювали Нацполіція та ДБР.

“Державною прикордонною службою України в свою чергу призначено службове розслідування по даному випадку і надається все необхідне сприяння слідчим для встановлення всіх деталей”, — зазначили в ДПСУ.