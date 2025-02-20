ДБР та Мін’юст подають позов про націоналізацію Полтавського ГЗК

Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції планують звернутися до Вищого антикорупційного суду з позовом про націоналізацію активів і корпоративних прав ПрАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат”.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У межах позову пропонується передати у власність держави 541 об’єкт нерухомого майна, що належить підприємству, а також 172 земельні ділянки, які комбінат орендує на 49 років.

Крім того, під націоналізацію можуть потрапити 2 382 залізничні вагони та 53 331 погонний метр під’їзних колій. Також суду пропонують розглянути передачу державі 49,5% корпоративних прав ПрАТ “Полтавський ГЗК”.

20 вересня 2024 року слідчі ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо семи посадовців і службових осіб комбінату. За даними слідства, керівництво підприємства, що належить олігарху-втікачу, привласнило понад 370 млн грн.

“Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат” входить до групи Ferrexpo, яка належить Костянтину Жеваго.