Економіка

ДБР та Мін’юст подають позов про націоналізацію Полтавського ГЗК
20 Лютого 2025 13:31
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Кар’єр Полтавського гірничо-збагачувального комбінату / Фото: Офіс генерального прокурора
Кар’єр Полтавського гірничо-збагачувального комбінату / Фото: Офіс генерального прокурора

Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції планують звернутися до Вищого антикорупційного суду з позовом про націоналізацію активів і корпоративних прав ПрАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат”.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У межах позову пропонується передати у власність держави 541 об’єкт нерухомого майна, що належить підприємству, а також 172 земельні ділянки, які комбінат орендує на 49 років.

Крім того, під націоналізацію можуть потрапити 2 382 залізничні вагони та 53 331 погонний метр під’їзних колій. Також суду пропонують розглянути передачу державі 49,5% корпоративних прав ПрАТ “Полтавський ГЗК”.

20 вересня 2024 року слідчі ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо семи посадовців і службових осіб комбінату. За даними слідства, керівництво підприємства, що належить олігарху-втікачу, привласнило понад 370 млн грн.

“Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат” входить до групи Ferrexpo, яка належить Костянтину Жеваго.


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