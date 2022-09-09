Політика

ДБР розпочало у Балаклії фільтраційні заходи

9 Вересня 2022 15:31
228

Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак, – повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.

“ДБР неодноразово наголошувало, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності”, – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Юрій БУТУСОВ

8 сентября – день освобождения Балаклеи
Віталій ПОРТНИКОВ

Сегодня в гости к нам пришел
Александр КИРШ

Европа и США: трусость в квадрате
Юрій БУТУСОВ

Оперативна обстановка 6 вересня:
усі думки
ТОП-новини
9 Вересня 2022 18:37
60

ЗСУ знищили 3 пункти управління, понтонну переправу та 28 об’єктів скупчення живої сили та техніки рашистів – Генштаб
9 Вересня 2022 20:18
27

Зеленський нагородив Байрактара
9 Вересня 2022 20:07
76

Відеофакт: Друга армія світу веде “від’ємний наступ”
9 Вересня 2022 19:49
22

ЄС оприлюднив рекомендації щодо видачі віз росіянам
9 Вересня 2022 18:43
33

Нафтогаз знов судитиметься з Газпром
Останні новини
усі новини