Кримінал

ДБР оголосило підозру у присвоєнні 4 мільйонів гривень столичному прокурору
13 Червня 2024 12:29
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дбр, корупція
Ілюстративне фото / Getty Images

ДБР повідомило про підозру прокурору Голосіївської окружної прокуратури Києва Володимиру Віннікову, який присвоїв кілька мільйонів коштів, вилучених під час слідчих дій.

Про це повідомляє “Українська правда”

Як встановило слідство, у серпні 2023 року прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків у цій справі у комерсанта було вилучено 4 мільйони 242 тисячі (в гривневому еквіваленті) у різній валюті.

Замість того, аби передати вилучені кошти на належне зберігання, прокурор забрав їх собі. 

Після цього він припинив з’являтися на роботі. Водночас, станом на 13 червня, як повідомили УП в ДБР, прокурора було затримано, йому оголошено підозру у зловживанні службовим становищем при заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

Невдовзі суд має обрати Віннікову запобіжний захід. Слідчі клопотатимуть про арешт із правом внесення застави в 4,2 млн грн.


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