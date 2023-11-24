Данія збільшила військову допомогу Україні

У Данії погодили додаткове фінансування для фонду, з якого виділяються кошти на військову допомогу для України.

Про це повідомили у данському міністерстві оборони.

Згідно з домовленістю між урядом і парламентом, обсяг у 2023 році зросте на 2,3 мільярда крон (308 мільйонів євро). А у 2025 році — на 10,5 мільярда крон, у 2026 році — на 7,4 мільярда крон, у 2027 році — на 5,6 мільярда крон (загалом 3,15 мільярда євро).

“Таким чином, на військову підтримку України у 2023-2028 роках в межах фонду буде виділено 60,4 мільярда данських крон”, — вказали у відомстві.

Як підкреслили у МО, додаткове фінансування також дозволить гарантувати те, що Данія досягне показника у мінімум 2% ВВП витрат на оборону, узгодженого державами-членами НАТО.

“Протягом усієї війни Данія була вірним прихильником України, і коли ми зараз посилюємо нашу підтримку — як у 2023 році, так і виділяючи кошти у 2025-2027 роках, ми надсилаємо сигнал, що українці можуть розраховувати на підтримку Данії у довгостроковій перспективі”, — зазначив глава Міноборони Троельс Лунд Поульсен.