Економіка

Данія виділяє $19,5 млн на підтримку української енергетики
23 Вересня 2024 20:47
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Данія вирішила передати Україні 19,5 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури після масових атак Росії.

Гроші підуть на реалізації надзвичайних заходів, а також для закупівлі обладнання та запасних частин для відновлення безпеки енергопостачання, повідомляє Міністерство енергетики Данії.

“Росія порушує правила війни своїми масованими атаками на українську систему електро- та теплопостачання. З наближенням зими багато українських домівок залишаться без тепла та електроенергії. Крім того, звичайні працівники енергетичного сектору, які попри все виконують свою роботу, самі стають мішенями. Ми повинні зробити все можливе, щоб зробити українську енергетичну систему якомога сильнішою”, – заявив енергетики Ларс Огор.


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