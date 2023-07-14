Суспільство

Данія передала Україні шість дронів

14 Липня 2023 18:35
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україна, данія, дрони

Міністр оборони України Олексій Резніков поінформував, що міноборони Данії передало дрони для розмінування в рамках пакету допомоги Україні.

Про це він повідомив у Твіттері.

«Міністерство оборони Данії передало 6 дронів для розмінування в рамках пакету допомоги Україні. Ці безпілотники використовуються для нетехнічного обстеження територій, зокрема водойм, на наявність вибухонебезпечних предметів. Це останній інноваційний підхід до обстеження територій. Я вдячний нашим датським друзям та особливо своїм колегам», – написав міністр.


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