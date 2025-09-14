Данія дозволила будівництво українського заводу ракетного палива, обійшовши понад 20 законів

Уряд Данії ухвалив рішення спростити правила для швидкого запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Йдеться про завод компанії Fire Point у Скридструпі, який вироблятиме тверде ракетне паливо — ключовий компонент для українських ракет.

Для реалізації проєкту уряд, очолюваний міністром оборони Трульсом Лундом Поульсеном, використав новий закон, що дозволяє ігнорувати понад 20 законів та нормативних актів, а також обмежувати право громадян на оскарження рішень. Документ передбачає можливість відступу від екологічних норм, планових обмежень, правил з охорони праці та навіть частини природоохоронного законодавства.

Як повідомляє DR, у проєкті урядової постанови, що нині перебуває на громадському обговоренні, передбачено як тимчасові, так і постійні винятки. Зокрема, Fire Point тимчасово звільняють від дотримання правил щодо запобігання техногенним аваріям із небезпечними речовинами.

Кілька експертів висловили сумніви щодо масштабності відступів. Професор адміністративного права Копенгагенського університету Міхаель Гьотце зауважив: «Це виглядає як вихід за межі правової держави. Питання в тому, чи це виняткова ситуація, чи новий стандарт».

Професор Південно-данського університету Фредерік Вааге наголосив, що очікував максимум кілька винятків із норм екології та планування, однак уряд застосував понад два десятки: «Це не точкові відхилення — це використання всіх можливостей по максимуму».

Юридичний аналітик з аналітичного центру Justitia Крістоффер Бадсе назвав постанову підтвердженням найгірших побоювань: «Фактично, зроблено «чистий аркуш» — винятки застосовано максимально широко, можливо, навіть понад необхідне».

Завод Fire Point розташують поруч із авіабазою Скридструп, де базуються винищувачі F-35. Уряд Данії наголошує, що компанія з часом має відповідати всім стандартам безпеки й довкілля, а поки держава забезпечуватиме нагляд за проєктом.

Закон, що дозволяє ці відступи, має дію до кінця 2028 року і був підтриманий більшістю парламентських партій.

Будівництво заводу в Данії розглядається як внесок у посилення обороноздатності України та НАТО на тлі повномасштабної війни з Росією.