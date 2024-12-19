Політика

Данія анонсувала 23-й пакет військової допомоги Україні
19 Грудня 2024 18:00
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данія, допомога
Винищувач F-16 Повітряних Сил ЗСУ / Фото: Офіс президента України

Уряд Данії підготував новий пакет військової підтримки для України на суму 2,1 млрд данських крон (приблизно 281,5 млн євро). Про це повідомило Міністерство оборони Данії.  

Основні напрями допомоги:  

  • Посилення протиповітряної оборони України;
  • Фінансування обслуговування українських винищувачів F-16;
  • Передача бойових машин піхоти CV90 у співпраці зі Швецією;  
  • Відрядження військовослужбовців до місії НАТО з підтримки України.

Додатково 275 млн данських крон виділяються на розвиток потенціалу української винищувальної авіації.

Загалом Данія заклала 64,8 млрд крон на підтримку України в період із 2023 по 2028 рік, із яких вже витрачено або зарезервовано понад 50 млрд крон.  


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