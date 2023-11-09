Данілов заявив, що влада не приховує жодного факту корупції

Україна відкрита до роботи з подолання корупції, не приховує жодного її факту, і цим відрізняється від Росії.

Про це заявив в ефірі телемарафону “Єдині новини” секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

“Нам це явище (корупції – ред) потрібно розжареним залізом вичавлювати з нашої території, нам це треба прибирати. Треба розуміти, що це наше домашнє завдання. Якщо ми це домашнє завдання не виконаємо, то надалі буде вкрай складно просуватися в тому, що стосується членства в ЄС та НАТО. Ми відкриті до цієї роботи, ми не приховуємо жодного факту корупції, і цим відрізняємось від наших сусідів”, – сказав Данілов.

Він зауважив, що представиники Євросоюзу чітко просять збільшити кількість представників НАБУ та повноваження НАЗК, аби корупція була викорінена.

На думку Данілова, за Президента Зеленського корупція на вищих щаблях мінімальна, як це тільки можливо, з урахуванням тих законодавчих актів, які свого часу були прийняті на території України.

Секретар РНБО підкреслив, що наше законодавство доволі строкате та величезне, і тут є поле для маніпуляцій.

На його переконання, закони мають бути максимально стислими і короткими, але зрозумілими всім.

“Коли ми з вами будемо підходити до тих чи інших речей, наприклад, те, що стосується податкового законодавства, земельного законодавства, то будемо бачити дуже багато різних трактувань. Навіть кожен юрист по різному трактує ті чи інші норми”, – зазначив Данілов.