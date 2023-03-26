Данілов заявив, Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов впевнений, що заява російського диктатора Володимира Путіна про розташування ядерної зброї в Білорусі зможе дестабілізувати країну.

“Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники”, написав Данілов у Twitter.

Заява путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства росії та путіна. кремль взяв Білорусь в ядерні заручники. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 26, 2023