Політика

Данілов відповів, чому переговори з РФ неможливі

27 Грудня 2023 16:56
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данілов, переговори

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що перемовини з Росією неможливі, оскільки єдині умови, які пропонує ворог, – це капітуляція.

Про це він сказав в інтерв’ю Голосу Америки.

«Ні до яких перемовин Путін не готовий. Путін чи його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни. Вони запускають ці фейки, що нібито готові до перемовин», – зазначив Данілов.

Він нагадав про чітку позицію України у цьому питанні, а саме про 10 пунктів формули миру Президента Володимира Зеленського.

«Бо перемовини, які пропонує Російська Федерація, доволі прості, – це наша капітуляція. Ми не можемо собі дозволити капітулювати перед країною, яка ще 24 лютого почала нас нищити. І ми і далі будемо йти до перемоги», – заявив секретар РНБО.

На запитання про оцінку українського контрнаступу Данілов відповів, що Україна знаходиться у стані війни і ситуація є дуже складною.

«Звичайно, ми би хотіли мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення наших територій. Хтось має велике бажання, щоб ми відмовлялися від наших територій, я хочу всім пояснити, що в нас є Конституція, яка чітко закріпила території нашої країни», – підкреслив Данілов, нагадавши про успіхи української армії у Чорному морі, зокрема про знищення 20% флоту РФ.

«Ще раз наголошую, коли кажуть, що в нас немає результатів на полі бою, це не зовсім відповідає дійсності. Ми щодня утилізуємо величезну кількість російських солдатів та зброї на території нашої держави», – сказав секретар РНБО.

Окрім цього, Данілов прокоментував інформацію про скорочення постачання артилерійських снарядів 155-го калібру на 30% з боку західних країн, сказавши, що «є різна ситуація». За його словами, наступного року постачання засобів ураження «не буде гіршим, ніж цього року».

«Це буде непростий складний рік. Рік прийняття важливих рішень, перш за все на фронті. Я би дуже хотів, щоб це був рік нашої перемоги, нашої спільної перемоги з нашими партнерами над ворогом», – підсумував Данілов.


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