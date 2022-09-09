Дані Держстату свідчать про жахливий стан української економіки

Реальний ВВП у II кварталі 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 19,1% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2021 року – на 37,2%.

Про це повідомляє Держстат.

В той же час у серпні 2022 року споживчі ціни порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,1%, а з початку року – на 19,5%.

Порівняно з липнем ціни підвищилися на: яйця (+15,4%), цукор (+6,4%), предмети домашнього вжитку, побутову техніку тощо (+5,0%), фрукти (+4,8%), рибу та продукти з риби (+3,7%). Знизилися на: овочі (-13,9%), паливо та мастила (-3,9%), взуття (-2,1%), одяг (-1,9%), соняшникову олію (-0,3%).