        Daily Mail: Батька вбитої в США українки Ірини Заруцької не випустили з України на її похорон

        Галина Шподарева
        12 Вересня 2025 14:27
        Станіслав та Ірина Заруцькі / Фото: Соцмережі
        Станіслав та Ірина Заруцькі / Фото: Соцмережі

        Батько 23-річної Ірини Заруцької, убитої в потязі у США, не зміг відвідати її похорон через заборону виїзду чоловікам призовного віку з України.

        Про це пише Daily Mail.

        У Шарлотті, Північна Кароліна, відбувся похорон 23-річної українки Ірини Заруцької, яку минулого місяця жорстоко вбили у поїзді. Її батько, Станіслав Заруцький, не зміг приїхати через обмеження на виїзд чоловіків призовного віку з України. За повідомленнями, він був “спустошений” тим, що не зміг попрощатися з донькою.

        22 серпня Ірину зарізав у поїзді бездомний рецидивіст Декарлос Браун-молодший. Момент нападу зафіксували камери відеоспостереження. Вбивство викликало загальнонаціональний резонанс у США, а президент Дональд Трамп назвав його “жахливим” та вимагав смертної кари для вбивці.

        “Тварина, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути “швидко” (безсумнівно) осуджена і засуджена лише до смертної кари. Іншого вибору не може бути”, — написав Трамп.

        Відомо, що дівчина виїхала до США три роки тому разом із матір’ю та братами й сестрами на початку повномасштабного вторгнення Росії. Її батько залишився в Україні.


