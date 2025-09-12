Daily Mail: Батька вбитої в США українки Ірини Заруцької не випустили з України на її похорон

Батько 23-річної Ірини Заруцької, убитої в потязі у США, не зміг відвідати її похорон через заборону виїзду чоловікам призовного віку з України.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Реклама

У Шарлотті, Північна Кароліна, відбувся похорон 23-річної українки Ірини Заруцької, яку минулого місяця жорстоко вбили у поїзді. Її батько, Станіслав Заруцький, не зміг приїхати через обмеження на виїзд чоловіків призовного віку з України. За повідомленнями, він був “спустошений” тим, що не зміг попрощатися з донькою.

22 серпня Ірину зарізав у поїзді бездомний рецидивіст Декарлос Браун-молодший. Момент нападу зафіксували камери відеоспостереження. Вбивство викликало загальнонаціональний резонанс у США, а президент Дональд Трамп назвав його “жахливим” та вимагав смертної кари для вбивці.

“Тварина, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути “швидко” (безсумнівно) осуджена і засуджена лише до смертної кари. Іншого вибору не може бути”, — написав Трамп.

Відомо, що дівчина виїхала до США три роки тому разом із матір’ю та братами й сестрами на початку повномасштабного вторгнення Росії. Її батько залишився в Україні.