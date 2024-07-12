Да лав Сил оборони доєднались понад 3400 засуджених

Станом на 3 липня понад 3400 засуджених скеровано до частин для проходження військової служби.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у відповідь на запит LIGA.net.

З часу набуття чинності закону щодо умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни від російської агресії 3850 відповідних клопотань було подано до судів.

З них 3586 клопотань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених для проходження військової служби за контрактом вже задоволено.

Водночас 3421 засуджений був скерований до відповідних військових частин, зазначили в прокуратурі.