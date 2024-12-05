Політика

ЦВК зареєструвала двох нових депутатів
5 Грудня 2024 18:49
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На сьогоднішньому засіданні Центральна виборча комісія зареєструвала двох нових народних депутатів України – Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука.

Як повідомила пресслужба ЦВК, Таміла Ташева була зареєстрована народною депутаткою України, обраною на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії “Голос” (№ 26 у виборчому списку).

Крім того, ЦВК отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення депутатських повноважень Олени Шкрум, яка була обрана на позачергових виборах від партії “Батьківщина”. У зв’язку з цим, за черговістю, наступним кандидатом у списку партії “Батьківщина” був Богдан Лукашук, якого ЦВК зареєструвала обраним народним депутатом.


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