ЦВК зареєструвала двох нових депутатів

На сьогоднішньому засіданні Центральна виборча комісія зареєструвала двох нових народних депутатів України – Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука.

Як повідомила пресслужба ЦВК, Таміла Ташева була зареєстрована народною депутаткою України, обраною на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії “Голос” (№ 26 у виборчому списку).

Крім того, ЦВК отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення депутатських повноважень Олени Шкрум, яка була обрана на позачергових виборах від партії “Батьківщина”. У зв’язку з цим, за черговістю, наступним кандидатом у списку партії “Батьківщина” був Богдан Лукашук, якого ЦВК зареєструвала обраним народним депутатом.