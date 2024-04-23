Спорт

Цуренко програла 170-й ракетці світу у першому колі турніру WTA 1000

23 Квітня 2024 19:41
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теніс
Тенісистка Леся Цуренко / Фото: Getty Images

Леся Цуренко завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Мадриді. У першомі колі українська тенісистка поступилась 18-річній філіппінці Александрі Еалі у трьох сетах, повідомляє “Суспільне”.

Цуренко стала однією з п’яти українок, що потрапили в основну сітку турніру у Мадриді. На відміну від решти представниць України, Леся не отримала статусу сіяної, тож стартувала у столиці Іспанії з першого кола.

Суперницею Цуренко стала 170-та ракетка світу Еала, що отримала вайлдкард від організаторів. Тенісистки вперше зустрілись в очному матчі.


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