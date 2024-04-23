Цуренко програла 170-й ракетці світу у першому колі турніру WTA 1000

Леся Цуренко завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Мадриді. У першомі колі українська тенісистка поступилась 18-річній філіппінці Александрі Еалі у трьох сетах, повідомляє “Суспільне”.

Цуренко стала однією з п’яти українок, що потрапили в основну сітку турніру у Мадриді. На відміну від решти представниць України, Леся не отримала статусу сіяної, тож стартувала у столиці Іспанії з першого кола.

Суперницею Цуренко стала 170-та ракетка світу Еала, що отримала вайлдкард від організаторів. Тенісистки вперше зустрілись в очному матчі.