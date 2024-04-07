Цукерберг став третьою найбагатшою людиною обійшовши Маска

Американський підприємець Марк Цукерберг випередив Ілона Маска і став третьою найбагатшою людиною у світі. Ще на початку березня Маск займав перше місце в індексі мільярдерів Bloomberg, але спустився на четверте після повідомлення про скасування виходу недорогої моделі Tesla (що Маск пізніше спростував).

Цього року статки Маска скоротилися на $48,4 млрд, тоді як Цукерберг додав додатково отримав $58,9 млрд, пише ITC.

Акції Meta стрімко зростають і встанови новий рекорд у п’ятницю. Це перший випадок, коли Цукерберг увірвався до трійки лідерів рейтингу найбагатших людей з 16 листопада 2020 року, коли його статки становили $105,6 млрд, а статки Маска становили $102,1 млрд. Зараз капітал Маска становить $180,6 млрд, а Цукерберга — $186,9 млрд.