Економіка

Цукерберг став третьою найбагатшою людиною обійшовши Маска

7 Квітня 2024 16:23
Ілон Маск, Цукерберг
Американський підприємець Марк Цукерберг / Фото: AP

Американський підприємець Марк Цукерберг випередив Ілона Маска і став третьою найбагатшою людиною у світі. Ще на початку березня Маск займав перше місце в індексі мільярдерів Bloomberg, але спустився на четверте після повідомлення про скасування виходу недорогої моделі Tesla (що Маск пізніше спростував).

Цього року статки Маска скоротилися на $48,4 млрд, тоді як Цукерберг додав додатково отримав $58,9 млрд, пише ITC.

Акції Meta стрімко зростають і встанови новий рекорд у п’ятницю. Це перший випадок, коли Цукерберг увірвався до трійки лідерів рейтингу найбагатших людей з 16 листопада 2020 року, коли його статки становили $105,6 млрд, а статки Маска становили $102,1 млрд. Зараз капітал Маска становить $180,6 млрд, а Цукерберга — $186,9 млрд.


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