Цукерберг будує для себе комплекс “Судного дня”

Керівник корпорації Meta Platforms Марк Цукерберг з 2014 року має земельну ділянку на гавайському острові Кауаї та будує там велетенський маєток під назвою “Ранчо Куалу” розміром з футбольне поле, з 30 спальнями та бункером, повідомляє Wired.

Як зазначається, роботи ведуться з високим рівнем дотримання таємничості, велика кількість співробітників будівництва підписали угоду про нерозголошення, втім, багатьох співробітників було звільнено через порушення умов конфіденційності.

Великий комплекс, вартість якого перевищує $100 млн, буде обладнаний підземним укриттям та власними джерелами живлення та енергії. Передбачається, що Цукерберг розпочав підготовку до можливих апокаліпсисів, але намагається уникати розголосу цього факту.

Відомо, що комплекс складатиметься з понад десяти будівель, включаючи два центральні особняки, які будуть з’єднані тунелем. Цей тунель веде до підземного сховища, обладнаного аварійним люком та сходами для доступу.

На території маєтку буде встановлений резервуар для води. Окрім того, там буде ранчо та сільське господарство площею 1,4 тисячі акрів, вже повністю готові до вирощування продуктів харчування.

Як зазначається, під час будівельних робіт вже сталось декілька резонансних ситуацій, зокрема травмування робітника, який керував краном, та смерть 70-річного чоловіка. В останньому випадку юристи Цукерберга дуже уважно слідкували за витоком інформації й не надавали родичам померлого інформацію про обставини його смерті.

З появою мільярдера на острові почалась активна комунікація з місцевими неприбутковими організаціями, яких профінансував очільник компанії Meta. Нові грошові вливання у значних обсягах також отримала навколишня інфраструктура, місцеві жителі беруть за практику звернення до Цукерберга у Фейсбуці для розвʼязання своїх проблем.