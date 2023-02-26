Політика

ЦРУ підтверджує можливість військової допомоги Китаю Росії

26 Лютого 2023 12:40
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зброя, китай, сша

Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада Китаю розглядає можливість надання РФ летальної зброї для війни проти України, однак остаточне рішення ще не прийняте.

В ексклюзивному інтерв’ю CBS News директор Бернс підтвердив можливість того, що Китай може надіслати летальну допомогу Росії у війні проти України.

«Ми впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання летального обладнання», — сказав Бернс модератору «Face the Nation» Маргарет Бреннан у п’ятницю. 

Відкриття того, що президент Китаю Сі Цзіньпін планує цю ескалацію, є різкою зміною в порівнянні з попередніми оцінками адміністрації Байдена. Раніше цього місяця Бернс сказав студентам Джорджтаунського університету, що Сі «дуже неохоче надавав Росії ту летальну зброю для використання в Україні, в якій росіяни дуже зацікавлені».

Бернс підкреслив, що Китай ще не ухвалив рішення про передачу летальної допомоги Росії, і пролив світло на логіку рішення адміністрації Байдена оприлюднити цю розвідку.

“Ми також не бачимо, що остаточне рішення ще прийнято, і ми не бачимо доказів фактичних поставок летального обладнання. І тому, я думаю, міністр Блінкен і президент вважали важливим чітко пояснити, якими будуть наслідки цього”, – сказав Бернс.

На запитання Бреннан, чи мета адміністрації стримати Китай від прийняття рішення про передачу летальної допомоги. Бернс підтвердив, що це план, додавши, що надання Сі Цзіньпіном «було б дуже ризикованою та нерозумною ставкою».


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