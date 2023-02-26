ЦРУ підтверджує можливість військової допомоги Китаю Росії

Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада Китаю розглядає можливість надання РФ летальної зброї для війни проти України, однак остаточне рішення ще не прийняте.

В ексклюзивному інтерв’ю CBS News директор Бернс підтвердив можливість того, що Китай може надіслати летальну допомогу Росії у війні проти України.

«Ми впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання летального обладнання», — сказав Бернс модератору «Face the Nation» Маргарет Бреннан у п’ятницю.

Відкриття того, що президент Китаю Сі Цзіньпін планує цю ескалацію, є різкою зміною в порівнянні з попередніми оцінками адміністрації Байдена. Раніше цього місяця Бернс сказав студентам Джорджтаунського університету, що Сі «дуже неохоче надавав Росії ту летальну зброю для використання в Україні, в якій росіяни дуже зацікавлені».

Бернс підкреслив, що Китай ще не ухвалив рішення про передачу летальної допомоги Росії, і пролив світло на логіку рішення адміністрації Байдена оприлюднити цю розвідку.

“Ми також не бачимо, що остаточне рішення ще прийнято, і ми не бачимо доказів фактичних поставок летального обладнання. І тому, я думаю, міністр Блінкен і президент вважали важливим чітко пояснити, якими будуть наслідки цього”, – сказав Бернс.

На запитання Бреннан, чи мета адміністрації стримати Китай від прийняття рішення про передачу летальної допомоги. Бернс підтвердив, що це план, додавши, що надання Сі Цзіньпіном «було б дуже ризикованою та нерозумною ставкою».