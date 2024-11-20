ЦПД: Українські сили завдали удару по заводу дронів і арсеналу зброї в РФ

Українські сили завдали удару по заводу в Бєлгородській області РФ, який, крім харчової продукції, виробляє вантажні дрони для російської армії. Також було зафіксовано удар по арсеналу в Новгородській області.

Про це повідомляє керівник ЦПД Андрій Коваленко в Telegram.

“У Бєлгородській області атаковано завод компанії ЕФКО, який офіційно займається харчовими продуктами, але фактично виробляє вантажні дрони для російської армії”.

Коваленко поділився відео, на якому видно пожежу на заводі. Він також повідомив про атаку дронами 13-го арсеналу ГРАУ біля селища Котово в Новгородській області, що розташоване близько 680 км від українського кордону. Раніше про це писали російські Telegram-канали.

“На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для артилерії, міни, ракети для РСЗВ ‘Град’, ‘Смерч’, ‘Ураган’, ракети ‘Іскандер’, північнокорейські KN23, зенітні ракети для С-300, С-400 та боєприпаси для комплексу ‘Тор'”, – зазначив Коваленко.