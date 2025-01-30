“Цього можна було уникнути”: Трамп прокоментував авіатрощу у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп заявив, що його поінформували про авіатрощу біля Вашингтонського національного аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні, де у повітрі зіткнулися пасажирський літак American Airlines і армійський гелікоптер Black Hawk. Трамп поставив під сумнів дії як екіпажу вертольота, так і авіадиспетчерів, що передували смертельному зіткненню.

Про це пише видання The Independent.

У катастрофі зіткнулися літак авіакомпанії American Airlines, на борту якого перебували 64 пасажири і члени екіпажу, і вертоліт армії США Black Hawk, на борту якого було троє людей.

“Є побоювання, що всі, хто перебував на борту, загинули, хоча офіційні особи заявили, що не зможуть надати підтвердження про стан рятувальних робіт до ранку четверга”, – йдеться в публікації.

Дональд Трамп заявив, що його поінформували про “жахливу аварію” та соцмережі Truth Social висловив припущення про те, що стало причиною катастрофи.

“Літак знаходився на ідеальній і звичайній лінії заходження на посадку в аеропорт. Гелікоптер йшов прямо на літак протягом тривалого періоду часу. Це ясна ніч, вогні на літаку горіли, чому вертоліт не пішов вгору або вниз, або не повернув”, – написав Трамп.

Трамп зазначив, що катастрофі можна було запобігти.

“Чому диспетчерська вежа не сказала вертольоту, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачили вони літак. Це погана ситуація, яка виглядає так, ніби її можна було запобігти. Це погано”, – написав президент США.

За останніми даними, з річки було витягнуто щонайменше 19 тіл загиблих. Слідчі вивчають послідовність подій, що призвели до трагедії, в тому числі можливу людську помилку при спілкуванні між екіпажем Black Hawk і диспетчерами управління повітряним рухом.