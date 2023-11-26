ЦНАП, сільрада і амбулаторія. Старий Салтів повертається до життя

У деокупованому Старому Салтові під Харковом відновлюють соціальну інфраструктуру після російських обстрілів. Роботи у будівлі, в якій розташовується амбулаторія, Центр надання адміністративних послуг і селищна рада, розпочалися у червні цього року.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час виїзного брифінгу в селищі Старий Салтів, загальна кошторисна вартість робіт – майже 74 мільйони гривень. Цей об’єкт є перехідним на 2024 рік.

«Будівля готова вже на понад 30 %. Тут відремонтовано покрівлю, зовнішні та внутрішні інженерні мережі теплопостачання. Паралельно з відбудовою житлового фонду працюємо над закладами соціальної сфери. Адже лише комплексний підхід допоможе облаштувати нормальне життя для жителів громади. Відновлюємо приміщення ЦНАПу та амбулаторії у Старому Салтові, аби люди могли отримувати якісні послуги», – наголосив начальник Харківської ОВА.

У приміщеннях ще триває ремонт внутрішніх інженерних мереж електропостачання та вентиляції. Також вже оздоблено фасад і замінено вікна. Будівельники працюють над влаштуванням дорожньої плитки та стяжки підлоги. Крім того, було відновлено котельню, яка також постраждала від ворожих обстрілів.

Нагадаємо, у Старосалтівській громаді відновлюють ще 17 житлових будинків та заклад освіти.