Політика

Цієї п’ятниці відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. На ньому буде Зеленський

17 Квітня 2024 17:14
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19 квітня, за участі президента Володимира Зеленського, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

Про це під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна.

“Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скличемо засідання в п’ятницю (19 квітня). Це буде зустріч з президентом Зеленським, а потім з міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України”, – розповів генеральний секретар.

Столтенберг відзначив, що очікує порушення питання:

  • протиповітряної оборони;
  • артилерійських снарядів.

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Цієї п’ятниці відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. На ньому буде Зеленський
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