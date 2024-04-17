Цієї п’ятниці відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. На ньому буде Зеленський

19 квітня, за участі президента Володимира Зеленського, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

Про це під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна.

“Перш за все, президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скличемо засідання в п’ятницю (19 квітня). Це буде зустріч з президентом Зеленським, а потім з міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України”, – розповів генеральний секретар.

Столтенберг відзначив, що очікує порушення питання: