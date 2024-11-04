Цієї осені Росія використовує у десять разів більше “шахедів”, ніж рік тому

Росія цієї осені використовує в 10 разів більше ударних БПЛА типа “Шахед”, ніж рік тому, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки верховного головнокомандувача.

“Була доповідь виконувача обов’язків командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору. Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп”, – повідомив Зеленский.

Також президент заслухав доповіді про власне виробництво – снаряди, зброя, техніка, засоби РЕБ, дрони. Результати контрактації на поточний рік та планування на наступний.

“Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників”, – сказав Зеленський

Також була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо застосування таких далекобійних дронів, визначення пріоритетів, планування операцій.