Політика

Цієї осені Росія використовує у десять разів більше “шахедів”, ніж рік тому
4 Листопада 2024 15:43
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зеленський, ппо
Цех збірки російських ударних БПЛА / Фото: SolovievLive

Росія цієї осені використовує в 10 разів більше ударних БПЛА типа “Шахед”, ніж рік тому, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки верховного головнокомандувача.

“Була доповідь виконувача обов’язків командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору. Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп”, – повідомив Зеленский.

Також президент заслухав доповіді про власне виробництво – снаряди, зброя, техніка, засоби РЕБ, дрони. Результати контрактації на поточний рік та планування на наступний.

“Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників”, – сказав Зеленський

Також була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо застосування таких далекобійних дронів, визначення пріоритетів, планування операцій.


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