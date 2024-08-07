Економіка

Ціни на газ підскочили після повідомлень про захоплення газовимірювальної станції “Суджа”, – Bloomberg
7 Серпня 2024 19:28
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Російські Z-пабліки повідомили про “захоплення ЗСУ” газовимірювальної станції “Суджа” в Курській області. Через неї Росія подає газ в українську газотранспортну систему.

Як повідомляє Bloomberg, після цих повідомлень, ціни на газ у Європі різко підскочили.

Ф’ючерси на газ підскочили на 5,8% до 38,79 євро за мегават-годину, перевищивши попередній внутрішньоденний максимум на початку червня.

Раніше “Газпром” у своєму щоденному оновленні повідомив, що потоки будуть у межах норми, а оператор газотранспортної системи України заявив, що станом на 13:00 за місцевим часом потоки через країну тривають у звичайному режимі.

Напад на Курську область – один із найзухваліших на даний момент, але він переносить військовий конфлікт Путіна на його територію і підриває його наратив, що він може гарантувати безпеку простих росіян, пише Bloomberg.

Українські офіційні особи зберігають мовчання з приводу операції та її можливих цілей.


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