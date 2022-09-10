Економіка

Ціна газу для виробників тепла залишиться незмінною – Шмигаль

10 Вересня 2022 14:51
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Уряд подовжив термін дії спецзобов’язань (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, такий крок дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення.

“Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати росія. Тож рішення Уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні”: – написав він у Telegram.


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