Ціна газу для виробників тепла залишиться незмінною – Шмигаль

Уряд подовжив термін дії спецзобов’язань (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, такий крок дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення.

“Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати росія. Тож рішення Уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні”: – написав він у Telegram.