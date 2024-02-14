Політика

Ціна бездіяльності зростає: Салліван про підтримку України

14 Лютого 2024 21:44
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сша, допомога
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван / Фото: Getty Images

Ціна за бездіяльність Палати представників Конгресу США щодо підтримки України зростає щодня як для українців, так і для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що Сенат зробив важливий крок для просування ключових інтересів національної безпеки США, ухваливши переважною більшістю голосів Додаткову угоду про національну безпеку.

Він нагадав, що президент США Джо Байден вчора подякував широкій двопартійній коаліції сенаторів, які об’єдналися для просування законопроєкту, і закликав спікера Джонсона швидко винести документ на голосування в Палаті представників.

“Як сказав президент, ми не можемо дозволити собі більше чекати. Кожен день коштує життя народу України та інтересам національної безпеки США. Ставки стають все вищими. Ціна бездіяльності також зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми все частіше отримуємо повідомлення про те, що українські війська обмежують постачання боєприпасів на фронті, або навіть про те, що у них закінчуються боєприпаси на передовій. Російські війська продовжують атакувати як на землі, так і з повітря, намагаючись виснажити українську ППО, над розбудовою якої ми так інтенсивно працювали протягом останніх двох років. Тому наші союзники уважно стежать за цим. Наші супротивники уважно за цим спостерігають”, — сказав Салліван.


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