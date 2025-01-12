Політика

Bild: У Гренландії на зустріч із Трампом-молодшим заганяли місцевих безхатченків
12 Січня 2025 11:12
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Ці фотографії облетіли весь світ: Дональд Трамп-молодший приземляється в Гренландії і зустрічається в ресторані зі справжніми фанатами Трампа. На них навіть були бейсболки від кампанії Трампа MAGA (Make America great again)! – пише німецький таблоїд Bild.

Безхатченків і бідняків заманювали к Трампу-младшему їжею / Фото Bild

Телефоном Дональда Трампа-молодшого через гучний зв’язок говорив його батько Дональд, який тільки-но оголосив усьому світові, що збирається купити Гренландію і шантажуватиме Данію.

«Не хвилюйтеся», – оголосив телефоном чоловік, який 20 січня знову стане президентом США, і сказав, що буде добре ставитися до гренландців, щойно звільнить їх від данського ярма.

І як же вони були щасливі! Але хто ж ці шанувальники Трампа? BILD поцікавився на місці.

І ось, будь ласка: справжніх фанатів Трампа майже не було! Уся сцена – постановочна. Весь візит Трампа за кадром: один суцільний конфуз!

Як розповіли BILD кілька очевидців, син Трампа не зміг знайти жодного фаната Трампа, тому їх виловили на вулиці.

Брали всіх, хто був доступний – безхатченків і бідняків, які продають старе барахло біля супермаркету.

Расмус був одним із них. Він не хоче ставати американцем. Але він хотів отримати безкоштовну їжу, яку поспішно пообіцяв кортеж Трампа.

Тож, як і інші безхатченки, яких виловили на вулиці, він сів навпроти супермаркету в шикарному стейк-ресторані на 5-му поверсі готелю Hans Egede.

Майже 30 місцевим статистам одягли на голови бейсболки Трампа і набили шлунки: батько і син Трамп заманили безоплатною їжею перед камерами й очима всього світу заради піар-трюку.

Але це не коштувало дорого: їжа обійшлася синові Трампа в 10 000 данських крон (1340 євро). І він не дав ні цента чайових.

«Усе це було величезним шоу з боку цих снобів», – бурчав один зі співробітників ресторану: »Вони кричали з вікон на вулицю, що тут безкоштовна їжа. Це було принизливо».


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