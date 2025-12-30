“Це війна і це демократія”: Зеленський прокоментував роботу антикорупційних органів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що антикорупційні структури в Україні діють самостійно і без втручання з боку президента. Він підкреслив, що близькість чи віддаленість фігурантів справ не має значення для роботи правоохоронних органів.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю журналісту Fox News.

За словами президента, його головний фокус наразі зосереджений на війні, тоді як антикорупційні органи в Україні функціонують самостійно та виконують свою роботу без втручання з боку влади. Зеленський зазначив, що діяльності цих структур ніхто не перешкоджає й вони мають повну незалежність.

Реклама

Реклама

“Неважливо, яка це людина, близька чи ні, знаємо ми її чи ні, чи зовсім не знаємо. Я маю на увазі, вони (антикорупційні органи) повинні виконувати свою роботу. Це війна, і це демократія так само”, — підкреслив Зеленський.

Президент зауважив, що під час війни всі процеси не можуть відбуватися ідеально та виключно за мирними процедурами, проте це не скасовує принципів демократії та необхідності поважати роботу незалежних органів.

Нагадаємо, головним фігурантом корупційного скандалу в енергетичній сфері став бізнесмен Тимур Міндіч, якого називають наближеним до президента Володимира Зеленського. За версією слідства, навколо “Енергоатому” діяла схема системних “відкатів” у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Постачальники платили за те, щоб уникнути блокування розрахунків або втрати статусу контрагента. Отримані кошти, за даними правоохоронців, легалізовували через “бек-офіс” у Києві, пов’язаний із родиною колишнього нардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.